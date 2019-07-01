Мурманский областной театр кукол завершил театральный сезон

30 июня в Мурманском областном театре кукол торжественно завершили 86-й театральный сезон. В этот день маленьким северянам показали спектакль «На восток от солнца, на запад от луны» и торжественно закрыли театр на импровизированный замок до конца лета.

Уходящий сезон был насыщен важными событиями. В 2018 году театр отметил 85-летие. В сентябре прошла Юбилейная неделя, в рамках которой состоялись показы лучших спектаклей, Мурманск посетили ведущие театральные критики России. Артисты Мурманского областного театра кукол традиционно провели гастроли по городам Заполярья, а также побывали в Сыктывкаре и Костроме. Кроме того, приняли участие в VIII Международном фестивале театров кукол «Белгородская забава», стали участниками I Международного фестиваля театров кукол «Формат Вольховского» в Воронеже, активно поддержали акцию «Ночь музеев».

В этом сезоне театр обрёл главного режиссера, им стал Петр Васильев, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат и дипломант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Петр Васильев поставил около 80 спектаклей в России и за рубежом, его работы смотрят зрители из Германии, Эстонии, Литвы, Выборга, разных регионов России. Петр Владимирович ранее работал с труппой мурманских кукольников и хорошо знаком северянам по спектаклям «Гадкий утенок» и «Умка». Репертуар театра пополнили четыре новые постановки – детские спектакли «Муха-Цокотуха», «Чудо в перьях», спектакль по мотивам сказки Г.Х Андерсена «Дюймовочка» и постановка для взрослых по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии».

Одним из главных событий стала трехкратная номинация Мурманского областного театра кукол на 25-ю Национальную театральную премию «Золотая маска» за спектакль «Ангелочек», его режиссуру и художественное оформление.

87-й театральный сезон станет не менее значимым и интересным. Уже сейчас идёт активная подготовка IX Международного фестиваля театров кукол стран Баренцева региона, который пройдёт с 14 по 18 сентября. Зрители увидят 20 спектаклей от 14 профессиональных театров кукол России и других стран Баренцева региона. В программе фестиваля мастер-классы, лекции и творческие встречи известных критиков и специалистов театрального дела.

С 30 августа по 1 сентября в Мурманск с гастролями приедёт Московский государственный Академический детский музыкальный театр имени Н.И. Сац. Московские артисты привезут спектакли для детей «Дюймовочка» и «Мойдодыр», а для взрослых покажут постановку «Тайный брак».