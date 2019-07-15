Мурманский ОРТПЦ предупреждает о временных отключениях вещания телерадиопередач

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о том, что в связи с проведением профилактических работ с 16 по 19 июля и 22, 23 июля - с 10 до 16 часов возможно отключение телевизионного и радиовещательного оборудования:

1. «РТРС-1», «ВГТРК-MUX Мурманск» - Harris UAX-1000, 23 ТВК;

2. «РТРС-2» - Harris UAX-1000, 44 ТВК;

3. «1-канал» - Полярис ТВП-5000, 3 ТВК;

4. «Россия-1», «ВГТРК Мурманск» - STV-35, 7 ТВК;

5. «Россия-К» - ТСА-1000, 10 ТВК;

6. «НТВ» - TV-1000, 22 ТВК;

7. «5-канал» - TV-1000, 27 ТВК;

8. «ТВЦ» - А-108-1000, 32 ТВК;

9. «Че» - TTU-1000, 34 ТВК;

10. «МАТЧ-ТВ» - TV-1000, 50 ТВК;

11. «СЗВ» - Полярис ТВП-5000, 12 ТВК;

12. «Звезда ТВ» - TV-1000, 29 ТВК;

13. «Дисней» - TTU-1000, 52 ТВК;

14. «Радио России », «ВГТРК Мурманск» - RT-FMS-1001, 107,4 МГц;

15. «Маяк», «ВГТРК Мурманск» - RT-FMS-1001, 103,5 Мгц;

16. «Наше Радио» - RT-FMS-1001, 103,0 МГц;

17. «PowerFM» - RT-FMS-1001, 104,5МГц;

18. «Дорожное радио» - RT-FMS-1001, 106,0 МГц;

19. «Звезда РВ» - RT-FMS-1001, 88,0 МГц;

20. «Радио Вера» - RT-FMS-501, 90,4 Мгц.

18 июля - с 10 до 16 часов в связи с проведением работ по обслуживанию регионального центра формирования мультиплексов, будут отсутствовать региональные врезки «ГТРК Мурман» на программах «Россия-1», «Россия-24» и «Радио России» в пакете «РТРС-1» во всех населенных пунктах Мурманской области.

18 июля - с 10 до 16 часов в связи с проведением работ по обслуживанию стойки кабельных операторов будет отсутствовать подача сигналов программ «РТРС-1» и «РТРС-2» в сеть IP ТВ операторов ПАО «Ростелеком», ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Север», ООО «М2С».

Возможен перенос отключения по метеоусловиям.