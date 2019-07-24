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Мурманская область. Арктика24.07.19 12:06

Мурманский ОРТПЦ предупреждает о временных отключениях вещания телерадиопередач

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о том, что  в связи с проведением профилактических работ 24 июля- с 10 до 16 часов возможно отключение телевизионного и радиовещательного оборудования:  «1-канал» - Полярис ТВП-5000, 3 ТВК;  «Россия-1», «ВГТРК  Мурманск» - STV-35, 7 ТВК;  «Россия-К» - ТСА-1000, 10 ТВК; «НТВ» - TV-1000, 22 ТВК; «5-канал» - TV-1000, 27 ТВК; «ТВЦ» - А-108-1000, 32 ТВК;  «Че» - TTU-1000, 34 ТВК; «МАТЧ-ТВ» - TV-1000, 50 ТВК;  «СЗВ» - Полярис ТВП-5000, 12 ТВК;  «Звезда ТВ» - TV-1000, 29 ТВК;  «Дисней» - TTU-1000, 52 ТВК; «Радио России », «ВГТРК  Мурманск»  - RT-FMS-1001, 107,4 МГц;  «Маяк», «ВГТРК  Мурманск» - RT-FMS-1001, 103,5 Мгц;  «Наше Радио» - RT-FMS-1001, 103,0 МГц; «PowerFM» - RT-FMS-1001, 104,5МГц;   «Дорожное радио» - RT-FMS-1001, 106,0 МГц; «Звезда РВ» - RT-FMS-1001, 88,0 МГц; «Радио Вера» - RT-FMS-501, 90,4 Мгц.

Возможен перенос отключения по метеоусловиям.

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