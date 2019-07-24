Мурманский ОРТПЦ предупреждает о временных отключениях вещания телерадиопередач
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о том, что в связи с проведением профилактических работ 24 июля- с 10 до 16 часов возможно отключение телевизионного и радиовещательного оборудования: «1-канал» - Полярис ТВП-5000, 3 ТВК; «Россия-1», «ВГТРК Мурманск» - STV-35, 7 ТВК; «Россия-К» - ТСА-1000, 10 ТВК; «НТВ» - TV-1000, 22 ТВК; «5-канал» - TV-1000, 27 ТВК; «ТВЦ» - А-108-1000, 32 ТВК; «Че» - TTU-1000, 34 ТВК; «МАТЧ-ТВ» - TV-1000, 50 ТВК; «СЗВ» - Полярис ТВП-5000, 12 ТВК; «Звезда ТВ» - TV-1000, 29 ТВК; «Дисней» - TTU-1000, 52 ТВК; «Радио России », «ВГТРК Мурманск» - RT-FMS-1001, 107,4 МГц; «Маяк», «ВГТРК Мурманск» - RT-FMS-1001, 103,5 Мгц; «Наше Радио» - RT-FMS-1001, 103,0 МГц; «PowerFM» - RT-FMS-1001, 104,5МГц; «Дорожное радио» - RT-FMS-1001, 106,0 МГц; «Звезда РВ» - RT-FMS-1001, 88,0 МГц; «Радио Вера» - RT-FMS-501, 90,4 Мгц.
Возможен перенос отключения по метеоусловиям.