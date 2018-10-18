Мурманский писатель Дмитрий Коржов получил грант на издание романа-трилогии «Мурманцы»

Соответствующее решение принято на заседании экспертного совета по грантам Губернатора на издание литературного наследия мурманских писателей в Комитете по культуре и искусству Мурманской области. Денежная поддержка поможет способствовать комплектованию библиотечных фондов региона произведениями наших земляков.

На издание романа Дмитрию Коржову выделили 500 тысяч рублей. Всего в 2018 году на конкурс поступили заявки от пяти соискателей.