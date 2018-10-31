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Мурманская область. Арктика31.10.18 12:07

Мурманский Росреестр определил своего лучшего инспектора

В Управлении Росреестра по Мурманской области 29 октября 2018 года подведены итоги конкурса на звание «Лучший по профессии» среди государственных гражданских служащих Управления, осуществляющих государственный земельный надзор.

Конкурсанты оценивались по критериям, характеризующим уровень профессионального мастерства, знание требований законодательства, регламентирующего прохождение государственной гражданской службы, организации и проведения проверок соблюдения требований законодательства, производства по делам об административных правонарушениях.

В конкурсе приняли участие гражданские служащие Управления, имеющие стаж работы в должности государственного инспектора по использованию и охране земель не менее трех лет, не имеющие нарушений трудовой дисциплины.

Все участники конкурса показали не только высокий уровень своих теоретических знаний и умение применять их на практике, но и правильную организацию выполнения заданий, продемонстрировали высокую культуру труда.

Победителем конкурса стал специалист-эксперт Оленегорского отдела Микитюк Виктория Алексеевна. Второе место присуждено ведущему специалисту-эксперту Мончегорского отдела Цвырко Ирине Александровне, третье – специалисту-эксперту Кандалакшского межмуниципального отдела Ионовой Ольге Александровне.

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