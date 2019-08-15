Мурманский щебень отправился на Сабетту через ММТП

В Мурманском морском торговом порту продолжается арктическая грузовая кампания 2019 года. На причале № 15 грузового района № 2 на борт судна «Северный проект» погружена партия щебня. Её вес – почти 19 тысяч тонн.

Этот груз предназначен для проведения строительных работ в Арктической зоне Российской Федерации в рамках реализации инфраструктурных проектов в порту Сабетта, расположенном на восточном берегу полуострова Ямал. Доставка этого груза, как и других аналогичных, обеспечивается по трассе Северного морского пути через Мурманский морской торговый порт.

Щебень произведён в карьерах Мурманской области. Близость производственных площадок, расположенных в регионе, и логистическое удобство делают его перевалку через ММТП экономически выгодной. При этом мощности Мурманского морского торгового порта позволяют оперативно обрабатывать арктические грузы круглогодично.