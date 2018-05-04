Мурманский школьник стал призёром всероссийской олимпиады школьников по географии

С 22 по 28 апреля 2018 года город Ульяновск принимал участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по географии. В олимпиаде приняли участие 209 учащихся 9-11 классов из 57 субъектов Российской Федерации. Мурманскую область представлял Петр Барышкин, учащийся 11 класса Мурманского политехнического лицея.

Заключительный этап олимпиады по географии проходил на базе Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова и включал теоретический, практический (полевой) и тестовый туры олимпиады.

Для участников олимпиады студенты-волонтеры провели веревочный курс – игровой квест, организовали экскурсии в Музей фотографии, Дом-музей В.И. Ленина и в музей гражданской авиации, обзорную экскурсию по городу и Клуб путешественников.

Для педагогов проведена программа повышения квалификации «Новая экономическая география: содержание и методы обучения по курсу «География. Углубленный уровень». Заведующий кафедрой региональной экономики и географии РУДН, автор «УМК «География. Углубленный уровень» В.Н. Холина провела лекцию «География в XXI веке: преемственность и традиции. Новое содержание экономической географии и новые методики обучения» и дискуссию на тему «Проблемы и перспективы реализации концепции развития среднего и общего географического образования», интерактивное занятие «Образовательные возможности учебно-методического комплекса «География. Углубленный уровень: методика формирования индивидуальной траектории обучения».

Самым главным подарком для победителей и призёров олимпиады, выпускников средней школы, стало право зачисления в любой ВУЗ Российской Федерации по профилю «География» без сдачи экзаменов.

По итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по географии Петр Барышкин стал призёром!