Мурманский спортсмен завоевал «серебро» на этапе Кубка России по сноуборду

В г.Миассе, Челябинской области вчера стартовал этап Кубка России по сноуборду в акробатических дисциплинах. В первый день соревнований были разыграны медали в слоупстайле (SS). Наш спортсмен Константин Мостовой из МОСШОР занял второе место.

Как сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области, места в соревнованиях в слоупстайле (SS) распределились следующим образом: мужчины – 1-е место - Баскаков Илья (Челябинская обл.); 2-е место - Мостовой Константин (Мурманская обл.); 3-е место - Бобрышев Вадим (Сахалинская обл.); женщины: Романова Варвара (Москва) – «золото»; Костенко Елена (Сахалинская обл.) – «серебро» и третье место у Степановой Есении (Москва).

Сегодня спортсмены будут бороться в дисциплине биг-эйр, и в заключительный день в хаф-пайп.