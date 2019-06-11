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Мурманская область. Арктика11.06.19 07:15

Мурманский таксист, желая угодить «автоинспектору», потратился на мошенника из Краснодарского края

В отдел полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску поступило заявление от 44-летнего жителя о совершении в отношении него мошеннических действий. Северянин сообщил, что работает водителем в службе такси. Накануне в вечернее время ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который, представившись сотрудником ГИБДД, предложил проехать к зданию Госавтоинспекции. При этом абонент попросил водителя по пути следования заехать магазин и приобрести продукты, в виде конфет и кофе, а также положить на указанный им номер мобильного телефона денежные средства. Неизвестный пообещал вернуть мужчине всё потраченное.

Северянин сделал необходимые покупки и пополнил баланс мобильного номера телефона собеседника. Общая сумма потраченных им денежных средств составила около 20 тысяч рублей. Прибыв по указанному адресу, мужчина позвонил «автоинспектору», но номер телефона клиента оказался выключенным.

Мурманчанин понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, связанное с причинением значительного ущерба). Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, полицейскими в рамках расследования установлено, что мужчина знал о подобных фактах мошенничеств. Телефонный номер, которым пользовался злоумышленник, зарегистрирован в Краснодарском крае.

 

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