Мурманский телевизионный клуб покажет фильм «Он море и небо любил»

29 апреля в 13.00 начнется очередное заседание Мурманского телевизионного клуба, посвященное 80-летию Мурманской области (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, Мурманский краеведческий музей, I этаж).



Организаторы клуба, телережиссёр Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин предлагают посмотреть фильм «Он море и небо любил» (ГТРК «Мурман»).



Это фильм-посвящение первому дважды герою Советского Союза Борису Сафонову. Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но память о ней жива в сердцах и душах людей. В самом деле, как можно забыть наш беспримерный подвиг, наши невосполнимые жертвы, принесённые во имя Победы над самым коварным и жестоким врагом – фашизмом. Мы помним их, отдавших жизнь на Победу. Борис Сафонов – легенда северного неба.