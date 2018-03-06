Мурманский транспортный филиал «Норникеля» автоматизировал систему управления производственными процессами

В Мурманском транспортном филиале «Норникеля» внедрена автоматизированная система управления производственными процессами перегрузочного комплекса «Solvo.TOS». Она позволяет эффективно и просто управлять операциями по перевалке контейнерных грузов и обработке транспортных средств.

В 2017 году после завершившейся модернизации перегрузочный терминал МТФ получил возможность обрабатывать до 1,5 млн тонн контейнерных грузов в год. Причём «Норникель», как владелец терминала, является одновременно стивидором, судовладельцем, грузовладельцем и оператором железной дороги с собственным парком подвижного состава. В распоряжении МТФ также большой парк различной грузоподъёмной техники: портальные краны, ричстакеры, вилочные погрузчики и козловые краны на пневматическом ходу.

Автоматизация системы управления производственными процессами существенно повышает общую эффективность перегрузочного терминала. При помощи программно-аппаратного комплекса портовики могут централизованно управлять всем парком перегрузочной техники, фиксировать выполнение производственных операций в режиме онлайн, планировать обработку контейнеров в автоматическом режиме. В конечном итоге это позволит МТФ минимизировать количество избыточных производственных операций, оптимизировать использование техники и человеческих ресурсов.

В ближайших планах терминала - внедрение автоматизированной системы управления операциями с генеральными грузами.