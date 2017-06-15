Мурманский транспортный филиал «Норникеля» выпустил в бассейн реки Умба 47 тысяч мальков сёмги

Мурманский транспортный филиал «Норникеля» (МТФ) приобрёл и совместно со специалистами ФГБУ «Главрыбвод» выпустил в бассейн реки Умба 47 тысяч мальков сёмги. Помогая в восстановлении популяции атлантического лосося, предприятие тем самым компенсирует воздействие на окружающую среду.

Место выпуска мальков рекомендовали специалисты Полярного научно-исследовательского института. На порожистом участке Умбы с сильным течением небольшое количество хищников и достаточная кормовая база. От этих факторов зависит жизнь и максимально быстрая адаптация сеголеток. Больший процент выживания молоди атлантического лосося обеспечит и удаленность участка от мест рыбалки.

Местом проклевывания семужат из икринок стал Умбский рыбоводный завод. Здесь в течение года каждого из них подрастили в среднем до 3-х граммов. Работу по выпуску мальков организовали максимально бережно и аккуратно. К новому «месту жительства» их транспортировали в наполненных кислородом специальных полиэтиленовых мешках. А перед переездом молодь прошла ветеринарный контроль.

Для Мурманского транспортного филиала «Норникеля» выпуск мальков атлантического лосося – первый опыт. В 2017 и 2018 годах МТФ планирует продолжить начатое: приобрести и выпустить соответственно еще 187 и 60 тысяч сеголеток. На эти цели будет направлено около 50 млн рублей.