Мурманский транспортный филиал «Норникеля» выпустил в Умбу молодь сёмги

Мурманский транспортный филиал «Норникеля» (МТФ) приобрёл и выпустил в бассейн реки Умба 60 тысяч мальков атлантического лосося. Работа по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проводилась совместно со специалистами Росрыболовства, Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии, Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Как сообщает пресс-служба КГМК, молодь сёмги вырастили на Княжегубском рыбзаводе. К новому «месту жительства» мальков доставили на специализированном автомобиле, который оборудован системой подачи кислорода. Непосредственно в реку семужат выпускали по специальной трубе. Предполагается, что в этих заводях они проживут два-три года, после чего скатятся в море, где подрастут, нагуляют жирку и вернутся обратно на нерест.

Мурманский транспортный филиал «Норникеля» осуществляет выпуск мальков атлантического лосося второй год подряд. Таким образом предприятие компенсирует воздействие на окружающую среду в результате реконструкции причала. Всего за два года МТФ выпустил в реки Кольского полуострова около 300 тысяч мальков, израсходовав на эти цели более 50 млн рублей.