Мурманский УФСИН приглашает на единый кадровый день

20 мая 2018 года в 11:00 в административном здании УФСИН России по Мурманской области (г. Мурманск, ул. Папанина, д.17) будет проводится Единый кадровый день для кандидатов, принимаемых на службу в уголовно-исполнительную систему.

На мероприятии будут освещены вопросы о порядке приёма и прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, о проблемных моментах при оформлении на службу, а также о социальных гарантиях сотрудников УИС.

Приглашаются все желающие проходить службу в уголовно-исполнительной системе, не имеющие ограничений для приёма на службу.

К потенциальным кандидатам предъявляются следующие требования: наличие гражданства Российской Федерации и отсутствие гражданства иного государства; возраст до 40 лет; отсутствие судимостей; образование не ниже среднего общего полного; уровень физической подготовки, позволяющий сдать нормативы, соответствующие медико-возрастной групп; годность к службе (учёбе) по состоянию здоровья и психологическим параметрам, определяемая при прохождении медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией; увольнение с предыдущих мест службы по положительному основанию, подтверждаемое копией (выпиской) приказа об увольнении.

При посещении мероприятия просьба иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Телефоны для справок в отделе кадров УФСИН России по Мурманской области: (8152) 40-41-52.