Мурманский журналист презентует свою книгу в Киркенесе

В ближайшую пятницу, 28 сентября, Александр Борисов, мурманчанин, журналист, член Союза журналистов России, в библиотеке норвежского города Киркенес проведёт презентацию своей книги «Правое ухо», в которой рассказывается об истории ЛГБТ-людей, живших в давно уже исчезнувшей стране – СССР.

В необычном издании Александр «Боб» Борисов собрал монологи изгоев того времени, а об их содержании уже можно судить по предупреждающей надписи на обложке издания «Внимание! Ненормативная лексика» - всё без прикрас и купюр.

На вопрос, а почему презентация проходит в соседней стране - Норвегии, Александр ответил, а в Мурманске никто не предложил её провести. Невольно зависает вопрос, а кому более важно знать историю о жизни ЛГБТ-сообществ нашей страны, как не нам?