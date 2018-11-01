Мурманское морское пароходство будет поставлять уголь в Европу

26 октября между ОАО «ММП» и компанией «Сибантрацит Оверсиз АГ», аффилированной с крупнейшим российским угольным холдингом «УК «Востокуголь», состоялось подписание договора на перевозку грузов сроком на 5 лет. Данный проект станет одним из самых масштабных в Арктике по перевозке навалочных грузов.

В рамках данного договора планируется осуществлять перевозки крупных партий высококачественного антрацита, добываемого на Таймыре, из порта Диксон в Европу. Начало перевозок запланировано на 2019 год. Значительная часть судов ОАО «ММП» будет задействовано на перевозках этих грузов.

Подписанный договор является важным шагом на пути реализации масштабного и стратегически важного для российского государства проекта по развитию угольной промышленности и наращиванию экспорта угля, увеличению грузооборота по СМП, социально-экономическому развитию Арктической зоны.