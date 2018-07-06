Мурманское морское пароходство помирилось с морским агентом, но не бесплатно

Мурманский филиал российского представительства международной группы компаний «GAC» обратился в областной арбитраж с иском к ОАО «Мурманское морское пароходство» о взыскании задолженности по агентскому договору от 2016 года в сумме порядка 4 миллионов рублей.

После проведения первого заседания по данному делу в конце июня стороны подписали и представили на утверждение в суд мировое соглашение. По его условиям пароходство обязуется ежемесячно до конца 2018 года погашать задолженность перед ООО «Джи Эй Си Шиппинг энд Лоджистикс» в сумме 621608,60 руб. Кроме этого ММП должно оплатить пени за просрочку оплаты в размере 13426,75 руб., возместить расходы по уплате госпошлины и, пусть и уменьшенное, вознаграждение за оплату услуг представителя.

29 июня Арбитражный суд Мурманской области утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу.

Это дело интересно тем, что, во-первых, необходимо прояснить статус истца. Поскольку суд своим определением утвердил мировое соглашение, решение по делу с исследованием всех обстоятельств не выносилось и, следовательно, в точности определить взаимные обязательства сторон не представляется возможным. Однако, в отношении» GAC» известно, что эта международная группа компаний имеет более 300 представительств в более чем 40 странах мира, её российские филиалы, помимо Мурманска, расположены в Новороссийске, Тамани, Южно-Сахалинске, Находке и Сабетте. Одной из основных услуг компании является агентирование судов. В свою очередь, деятельность т.н. «морских агентов» представляет собой комплекс услуг, оказываемых ими за счёт судовладельцев в определённом порту или на определённой территории. К этим услугам относятся выполнение различных формальностей, связанные с приходом судна в порт, пребыванием в порту и выходом из него, оказание помощи капитану судна в установлении контактов с портовыми и местными властями, оказание помощи в организации снабжения судна и его обслуживания в порту, обеспечение судна топливом и продовольствием, организация ремонта судна, осуществление смены членов экипажа судна и многое другое.

Во-вторых, скорее всего, агентские услуги оказывались именно в порту Сабетта, являющемся одним из ключевых направлений перевозок в работе пароходства, и разрыв деловых отношений с «Джи Эй Си Шиппинг энд Лоджистикс» повлёк бы за собой существенные трудности в обслуживании судов ММП в этом заполярном порту.

В-третьих, наверняка именно этими обстоятельствами обусловлено то, что пароходство согласилось со столь жёсткими условиями мирового соглашения: как правило, при заключении «мира» стороны отказываются от требований по пеням, особенно когда их размер незначителен. В данном случае «Джи Эй Си Шиппинг энд Лоджистикс» явно пошли на принцип и ММП пришлось согласиться.

Стоит отметить, что за последнее время к ММП было подано значительное количество исков, при этом это первый случай заключения судовладельцем мирового соглашения в арбитражном суде области.

Одновременно с этим на просторах Всемирной паутины появились сообщения о задержках заработной платы на предприятии, пишет sud51.com.