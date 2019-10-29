Мурманская область. Арктика29.10.19 09:45
Мурманское морское пароходство задолжало своим работникам 91,2 млн рублей
Мурманское морское пароходство задолжало своим работникам 91,2 млн рублей по состоянию на 10 октября текущего года, сообщает Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) со ссылкой на информацию Федеральной службы по труду и занятости, представленной на площадке Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 23 октября. 514 работников ММП до сих пор не могут получить причитающиеся им выплаты.
Причину такой крупной задолженности списывают на тяжёлое финансовое положение, вызванное совокупностью разных факторов.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаЭкология - главный инструмент в большой мировой политике ХХI века - академик Алексей Арбатов
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
Ольга Лукичева
27.10.19 18:26
Уточнение: "Исследователь гордится своей последней находкой - неизвестной и неизданной до сегодняшнего дня повестью". Повесть "Завтра вылетаем" была опубликована на Колычевском сайте в 2013 году, ТОЛ
Комментарий к новости:В день 60-летия Николая Колычева его поклонники узнали о забытой его повести
Ведагор
25.10.19 07:47
Да пусть продают , людям легче...а этих так называемых энергетиков спросить , за что это мы должны платить такие суммы ?? Какие они в квитках нам присылают... скоро народ дойдёт до кондиции скоро...
Комментарий к новости:Энергетики объявляют войну воровским счётчикам
Екатерина Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа; прима, ас за штурвалом электролайнера.
24.10.19 12:07
Обращение к депутатам Мурманской областной Думы, профильному Комитету по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации от имени коллектива АО "Электротранспорт". Уважаемые народные избранники, зак
Комментарий к новости:К вопросу компенсаций АО «Электротранспорт» вернулись во второй раз
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«ОСА». Художественный сериал, 66 серия (16+)
-PRO ДеньгиСредний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,1%-PRO ВалютуЦены на нефть пошли вниз, курс рубля тянется за ними-PRO Энергетику279 суток - на Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 октября-PRO Нефть и газПроекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы-PRO ЗаконыПроекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы
-Нам интересно Ваше мнение12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 247 человек