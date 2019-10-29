Мурманское морское пароходство задолжало своим работникам 91,2 млн рублей по состоянию на 10 октября текущего года, сообщает Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) со ссылкой на информацию Федеральной службы по труду и занятости, представленной на площадке Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 23 октября. 514 работников ММП до сих пор не могут получить причитающиеся им выплаты.

Причину такой крупной задолженности списывают на тяжёлое финансовое положение, вызванное совокупностью разных факторов.