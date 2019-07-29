Мурманское пароходство через суд взыскивает 148 млн рублей с компании своего бенефициара

ПАО «Мурманское морское пароходство» обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с исковым заявлением к ООО «Финансирование и развитие морского судоходства» (г.Москва), следует из картотеки арбитражных дел.

Сумма исковых требований составляет 147 млн 946 тысяч рублей. Суть требований не раскрывается. Заявление ММП принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 26 августа.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс» учредителями компании «Финансирование и развитие морского судоходства» являются ООО «Арктические технологии» (95%) и Николай Куликов (5%). При этом Куликов - единственный владелец «Арктических технологий» и бенефициар ММП.