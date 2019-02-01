Мурманское пароходство не ожидает скорого возвращения из Африки судна «Виктор Ткачев»

Мурманское морское пароходство не ожидает в ближайшее время возвращения из порта Абиджан в Кот-д'Ивуаре судна «Виктор Ткачев», на котором недавно умер капитан, сообщается на сайте Российского профсоюза моряков.

«Виктор Ткачев» уже более полугода не может покинуть порт Абиджана в Кот-д'Ивуаре из-за коммерческих споров судовладельца. «Возвращение балкера в Мурманск в ближайшее время не планируется», - говорится в сообщении со ссылкой на главу профсоюзной организации ММП Наталью Польскую.

Причины смерти капитана, скончавшегося в машине скорой помощи по дороге в госпиталь Абиджана 16 января, до сих пор неизвестны. «Медицинское заключение по результатам вскрытия в Мурманское морское пароходство ещё не поступило. Как пишет ТАСС, ММП тесно сотрудничает с посольством России в Кот-д'Ивуаре, и как только закончится оформление необходимых документов, тело капитана будет доставлено в Россию», - приводятся в сообщении слова Польской.

В ММП продолжает работу комиссия по расследованию причин и обстоятельств смерти и проверкой мер медицинской профилактики на борту теплохода.