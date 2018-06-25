Мурманское УФАС России оштрафовало АО «МурманЭнергоСбыт» на 665 тысяч рублей

На прошлой неделе Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области назначило АО «МурманЭнергоСбыт» штрафы в размере 665 тысяч рублей.

Напомним, ещё в 2016 году в антимонопольный орган поступил ряд коллективных жалоб за подписью более 1000 граждан о злоупотреблении АО «МЭС» своим доминирующим положением, выразившееся в предъявлении требований об оплате услуг по отоплению гражданам, проживающим в помещениях, которые в установленном порядке были переведены на обогрев с помощью электрической энергии.

На основании собранных материалов в марте 2017 года Мурманское УФАС России возбудило дело о злоупотреблении хозсубъектом доминирующего положения. В начале июня Федеральный Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил правомерность вынесенного Мурманским УФАС России решения в отношении АО «МурманЭнергоСбыт».

Мурманское УФАС назначило штрафы на юридическое лицо – Акционерное общество «МурманЭнергоСбыт» в размере 650 тысяч рублей, на должностное лицо – генерального директора АО «МурманЭнергоСбыт» в размере 15 тысяч рублей.