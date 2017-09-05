Мурманское УФАС России пополнило Реестр недобросовестных поставщиков новым нарушителем из Таганрога

4 сентября Мурманское УФАС России изготовило решение, согласно которому сведения в отношении ООО «АРАРАТ» включены в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стало неисполнение обязательств, взятых перед МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г.Апатиты».

В июле 2017 года между заказчиком и обществом по итогам электронного аукциона был заключён контракт на установку навесных потолков с заменой светильников в кабинетах. ООО «АРАРАТ» надлежало выполнить работы в срок до 7 августа 2017 года. Однако, по прошествии двухнедельного срока, не был предоставлен график производства работ. К работам общество не приступило.

В результате невыполнения ООО «АРАРАТ» договорных обязательств, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Апатиты» приняло решение об одностороннем разрыве контракта с обществом и обратилось в Мурманское УФАС России с целью включения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

По результатам рассмотрения материалов дела, конкурентное ведомство включило сведения в отношении ООО «АРАРАТ» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.