Мурманское УФАС России включило перевозчика в Реестр недобросовестных поставщиков

Ранее по итогам проведения запроса котировок ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница» был заключён контракт с ИП Бакленевой Е.В. на оказание автотранспортных услуг для нужд учреждения.

В связи с неоднократными нарушениями и ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору, в соответствии с нормами закона о контрактной системе заказчик принял решение о расторжении контракта ИП Бакленевой Е.В..

У ГОБУЗ «МОДКБ» возникли подозрения в недостоверности сведений о прохождении предрейсовых медицинских осмотров водителями, а также в проведении контроля технического состояния транспортного средства.

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что путевые листы содержат недостоверные сведения. По результатам проверки было вынесено предостережение заказчику о недопустимости нарушения федерального законодательства при оказании медицинской помощи.