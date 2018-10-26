Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области выдало предупреждение Министерству имущественных отношений Мурманской области о возврате в государственную собственность земельного участка.

В антимонопольный орган обратилась группа предпринимателей села Тулома Кольского района Мурманской области с жалобой на продажу недвижимого имущества – здания конторы площадью 122,2 кв. метров, закрепленного за ГОУСП «Тулома», без проведения конкурентных процедур. Унитарным предприятием данное помещение не использовалось и находилось в неудовлетворительном состоянии.

Министерством имущественных отношений Мурманской области, при даче согласия на продажу рассматриваемого объекта, не было учтено наличия иных претендентов, а также определенного спроса на земельный участок, расположенный под зданием конторы.

В дальнейшем с новым собственником помещения – ООО «Развитие» был заключён договор аренды земельного участка площадью 1073 кв. м ., расположенного под зданием.

Министерством имущественных отношений Мурманской области не была дана оценка соответствия продажи рассматриваемого объекта интересам Мурманской области, поскольку фактически наибольший интерес для потенциальных приобретателей представляло не продаваемое здание конторы, а земельный участок под ним.

В результате данных действий были нарушены как основные принципы равенства покупателей государственного имущества, так и открытость деятельности органов власти, в том числе при передаче в аренду земельного участка.

Мурманское УФАС России выдало предупреждение Министерству имущественных отношений Мурманской области об отмене приказа на согласование продажи государственного имущества и возврату данного земельного участка в государственную собственность в срок до 1 февраля 2019 года.