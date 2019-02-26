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Мурманская область. Арктика26.02.19 09:10

Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» прошёл сертификацию на соответствие международным стандартам в сфере оказания услуг по лоцманским проводкам и устранению магнитной девиации

По результатам освидетельствования Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» лоцманской службы Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» удостоверено соответствие её системы менеджмента качества в отношении оказания услуг по лоцманской проводке судов и устранению магнитной девиации требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

В установленном порядке Мурманскому филиалу выдан сертификат от 14.01.2019 № 19.0019.026, который действует до 14 января 2022 года.

Напомним, лоцманская служба Мурманского филиала в составе филиала была образована в 2004 году. За первый год своей работы лоцманы Мурманского филиала выполнили чуть более 4 тысяч проводок судов в морском порту Мурманск. В свою очередь, по итогам прошлого года лоцманская служба филиала выполнила уже почти 15,8 тысячи лоцманских операций в морских портах Мурманск и Кандалакша.

Услуги по устранению девиации лоцманы Мурманского филиала начали предоставлять в 2016 году. По итогам прошлого года работы по устранению магнитной девиации были выполнены на 12 судах в соответствующих районах акватории Кольского залива, где расположены девиационные полигоны. В настоящее время лоцманская служба Мурманского филиала насчитывает 48 лоцманов, из которых 38 лоцманов являются лоцманами 1-й категории, а 10 – лоцманами второй категории.

 

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