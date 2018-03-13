Мурманского поджигателя могут посадить на 5 лет

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

По версии предварительного следствия, 5 ноября 2016 года в вечернее время обвиняемый, находясь на лестничной площадке пятого этажа подъезда № 1 дома 61/21 по проспекту Героев-североморцев в Мурманске, в целях уничтожения путем поджога имущества и причинения имущественного вреда жильца одной из квартир поджёг сначала коврики перед входными дверями квартиры, а затем принёс деревянную дверь, которую обнаружил в подъезде для того, чтобы максимально повредить имущество жильцов квартиры.

В результате умышленных преступных действий обвиняемого были полностью повреждены и приведены в негодность входные двери квартиры, а так же линии телефонной, телевизионной и интернет-связи, владельцам имущества причинён значительный материальный ущерб на сумму около 20 тысяч рублей.

Только благодаря своевременно прибывшим сотрудникам пожарной охраны удалось избежать повреждения огнём других жилых помещений и иных серьезных последствий.

Как установлено в ходе расследования, причиной для совершения преступления стал спор между обвиняемым и потерпевшими относительно суммы денежных средств, которые должны были обвиняемому за ремонт, произведенный в комнате. Разногласия коснулись суммы в 1000 рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. В настоящее время обвиняемый в полном объеме возместил причиненный ущерб и принес потерпевшим извинения. Санкция ч. 2 ст. 167 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.