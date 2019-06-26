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Мурманская область. Арктика26.06.19 13:59

Мурманского участкового врача-педиатра будут судить за смерть 15-летней девочки, заболевшей гриппом

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению врача-педиатра одной из детских поликлиник города Мурманска в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Установлено, что 30 марта 2018 года бригадой скорой медицинской помощи в ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» с места жительства была доставлена 15-летняя девочка. Подросток госпитализирована в реанимационное отделение, где в ночное время 1 апреля скончалась от инфекционного заболевания – «грипп В», осложнившегося развитием двусторонней субтотальной пневмонии.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, по версии следствия, накануне госпитализации родителями потерпевшей на место жительства была вызвана участковый врач-педиатр для осмотра и оказания необходимой помощи. Обвиняемая, прибывшая к ребёнку, ненадлежащим образом исполнила свои профессиональные обязанности. Так, при наличии оснований для экстренной госпитализации несовершеннолетней, указанного действия не провела, направления на госпитализацию не выписала и не рекомендовала, чем лишила подростка своевременной возможности получения качественных медицинских услуг, направленных на её лечение. Кроме того, врач не заподозрила течение гриппа у несовершеннолетней, несмотря на то, что должна была и могла обратить внимание на наличие у ребёнка признаков данного заболевания. При этом в качестве лечебной терапии назначила препарат, не рекомендованный Клиническими рекомендациями и не входящий в стандарты медицинской помощи.

После посещения врачом девочки состояние последней ухудшилось, и только после вызова родителями бригады скорой медицинской помощи, несовершеннолетняя была экстренно госпитализирована в больницу.

В рамках расследования уголовного дела следователями проведён комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательств. В том числе получены результаты ряда комплексных судебных медицинских экспертиз, подтвердивших наличие причинно-следственной связи между деяниями обвиняемой и наступившей смертью ребёнка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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