Мурманском областном краеведческом музее откроется интерактивная выставка «Удивительная математика и механика»

8 декабря в Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие интерактивной выставки музея занимательных наук «Фокус» - «Удивительная математика и механика».

Самые маленькие посетители самостоятельно смогут убедиться, что путь по прямой не всегда бывает самый быстрый, а квадратные колеса подходят для комфортной езды. Ребята постарше познакомятся с удивительными свойствами и явлениями, которые изучает «царица наук». Гости музея послушают увлекательный рассказ об истории математики, великих ученых и узнают о значении слов «гиперболоид», «брахистохрона», «пантограф». Экспонаты выставки предназначены для самых разных возрастов, их можно трогать руками, проводить с ними опыты и эксперименты.

Для посетителей выставка начнет работу 9 декабря в часы работы музея.