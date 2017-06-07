Мурманскому филиалу ФГУП «Росморпорт» передан многоцелевой катер «Лебедин»

Мурманскому филиалу ФГУП «Росморпорт» передан в эксплуатацию многоцелевой катер «Лебедин» проекта МРВ14, ранее использовавшийся в порту Архангельск, сообщает пресс-служба «Росморпорта».

Катер «Лебедин» был доставлен из порта Архангельск в мае текущего года на борту дизель-электрического ледокола «Новороссийск».

Катер стал третьим лоцманским судном филиала и пятым в составе всего флота филиала. Судно будет использоваться по своему прямому целевому назначению – для доставки лоцманов Мурманского филиала на суда в акватории Кольского залива.

Наша справка:

Многоцелевой катер «Лебедин» проекта МРВ14 построен в 2012 году ОАО «Московский судостроительный завод и судоремонтный завод» (Москва). Название судно получило в честь одноименного острова Лебедин, расположенного в Северной части дельты реки Северная Двина.

Основные технические характеристики судна: класс судна - KM [1]HSC, длина наибольшая – 13,98 м, ширина наибольшая – 4,32 м, валовая вместимость – 24 тонны, осадка – 1,24 м, скорость – 22 узла, мощность - 484 кВт, экипаж – 2 чел., пассажировместимость – 6 чел.