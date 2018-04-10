Мурманскому филиалу ФГУП «Росморпорт» переданы объекты морского района А2 ГМССБ

Мурманскому филиалу ФГУП «Росморпорт» переданы в управление объекты недвижимого и движимого имущества морского района А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ), сообщает пресс-служба предприятия.

В соответствии с распоряжением Межрегионального территориального управления Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия от 29.12.2017 № М325, за предприятием закреплены на праве хозяйственного ведения и в соответствии с приказом ФГУП «Росморпорт» от 19.01.2018 № 27 переданы в управление Мурманскому филиалу объекты недвижимого и движимого имущества морского района А2 ГМССБ.

В состав переданных объектов входят передающий центр, вспомогательные службы, резервуары для хранения топлива для аварийного дизель-генератора и иные объекты движимого имущества, расположенные в Коле.

С использованием данного оборудования Мурманским филиалом: обеспечивается незамедлительное информирование морского спасательно-координационного центра «Мурманск» ФГБУ «Администрация морских портов западной Арктики» обо всех полученных сигналах бедствия и аварийных сообщениях и его связь с морскими судами при проведении операций по поиску и спасанию людей, терпящих бедствие на море; осуществляется аварийное радионаблюдение и радиообмен в ПВ диапазоне в режиме цифрового избирательного вызова, в режиме радиотелефонии и радиотелекса; осуществляется передача на суда в море радиосигналов бедствия, срочности и безопасности, а также навигационных и метеорологических сообщений на прибрежные районы моря.

Зона действия оборудования береговой станции составляет 170 морских миль.

Напомним, объекты морского района А2 ГМССБ, переданные Мурманскому филиалу, были построены в 1999 году и ранее находились в доверительном управлении ПАО «Мурманский траловый флот».