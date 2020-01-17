Мурманскому областному художественному музею исполняется 30 лет

В декабре 1989 года в отреставрированном здании бывшего Торгово-потребительского общества в Мурманске был создан первый в регионе специализированный выставочный зал. Его открытие приурочили к проведению VII зональной выставки «Советский Север». Статус Художественного музея зал получил 17 января 1990 года.

Сегодня это самый большой областной художественный музей за Полярным кругом. За годы работы в нём прошли более 1,5 тысячи выставок, в основном фонде – более 11 тысяч единиц хранения: произведения живописи XVII-XXI веков, собрание графики и декоративно-прикладного искусства. Значительное место в собрании занимает коллекция работ мурманских художников. Для северян работают четыре выставочных зала, музыкальная гостиная, фондохранилище, а также библиотека.

Ежегодно для северян проходит большое количество разноплановых выставок. Партнерские связи позволяют осуществлять крупные выставочные проекты с федеральными и региональными музеями: Государственным Русским музеем, Государственной Третьяковской галереей, Государственным историческим музеем, Музеем изобразительных искусств республики Карелия, Тверской картинной галерей и другими музеями России и зарубежья.

С 2004 года работает мультимедийный кинотеатр с широким спектром образовательных программ и фильмов по искусству на базе Виртуального филиала Государственного Русского музея. В 2019 году стартовали встречи дискуссионного клуба «Арт-проектор», а также начались занятия музейной волонтерской программы «Современное искусство для всех» и обучающей программы «Сезоны современного искусства».

В юбилейном году северян ждёт череда праздничных экспозиций. Уже 3 января открылась фотовыставка-конкурс «Мои встречи с художественным музеем», а также экспозиция «С чего начинался музей», в рамках которой можно увидеть первые художественные работы, которые поступали в фонд музея.

24 января в Мурманск приедет историк моды Александр Васильев, творческая встреча с ним будет посвящена теме «Мода и цветы». В течение 2020 года северян ждут яркие музейные проекты. В феврале откроется экспозиция «Живопись Михаила Цыбасова» из собрания Музея изобразительных искусств Республики Карелия. В апреле – выставка «Майские звезды Великой Победы» из собрания Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, Москва. Выставка «Карл Брюллов» из собрания Государственного Русского музея начнет работу в сентябре, а «Мода пушкинской эпохи» из собрания музея А.С. Пушкина, Москва приветствует посетителей в ноябре.