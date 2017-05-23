Мурманскому областному театру кукол присуждён грант Президента РФ в размере 1 млн рублей на реализацию проекта «Саамские сказки детям Севера»

Правительство Российской Федерации уделяет большое внимание поддержке малых коренных народов в различных регионах нашей Родины. Мурманская область не исключение. Самый яркий и древний народ, проживающий на территории Кольского края, является народ саами.

Мурманский областной театр кукол подготовил и представил на соискание гранта Президента Российской Федерации проект «Саамские сказки народам Севера».

На основании распоряжения президента РФ от 22 февраля 2017 г. № 49-рп «О присуждении грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства» Мурманскому областному театру кукол присужден грант в размере 1 млн рублей.

В рамках реализации проекта планируется: постановка спектакля театра кукол на основе сказок, преданий и традиций коренных жителей Мурманской области – народа саами; проведение гастролей театра с новым спектаклем по местам компактного проживания саами, а также отдаленным труднодоступным населенным пунктам и закрытым административным территориальным образованиям Мурманской области: ЗАТО г. Островной, населенные пункты Ловозерского района: с. Ловозеро, Краснощелье, Ревда; с. Лопарское Кольского района, п. Ёнский Ковдорского района; так же с. Териберка и пгт. Туманный. Сроки реализации проекта июнь – ноябрь 2017 года.

Отрадно отметить, что за последние два года Мурманский театр кукол получает уже третий федеральный грант на постановку детских спектаклей и гастролей по городам и посёлкам Мурманской области. Театр будет и далее активно продолжать эту работу, так как получение дополнительной финансовой поддержки позволяет расширить возможности театра в его основной деятельности.