Сегодня первый учебный год начался в мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища. С Днём знаний преподавателей, воспитанников и их родителей поздравили главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Адмирал Владимир Королев зачитал приветствие министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

Минобороны России уделяет большое внимание развитию системы военного образования, подготовке профессиональных, инициативных и преданных стране военных кадров. В этом году в состав образовательных учреждений Минобороны вошли Петрозаводское президентское кадетское училище и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске, сказано, в частности, в тексте обращения главы оборонного ведомства.

Сегодня 240 ребят стали частью нахимовского братства, будущей элитой Военно-морского флота страны, подчеркнул Владимир Королев.

«Вам надо научиться думать и вести себя как морские офицеры – верные Отечеству, Андреевскому флагу, флотским традициям», – сказал Владимир Королев, обращаясь к ребятам.

Глава региона Марина Ковтун подчеркнула, что первый День знаний в филиале Нахимовского училища войдёт в историю Мурманска, Мурманской области, Северного флота и на всю жизнь запомнится ребятам, которые сегодня приступают к занятиям.

«В этих стенах вырастут ещё поколения и поколения будущих морских офицеров, но только вы сможете сказать: «Мы были первыми!». Вам, первым мурманским нахимовцам, предстоит оправдывать это почётное звание каждым своим учебным днём. Держать марку перед учителями и командирами, родителями и младшими товарищами. Это будет непросто. Но тяжело в учении – легко в бою. И много лет спустя, в адмиральских погонах, вы ещё и ещё раз скажете спасибо Нахимовке – за привычку к дисциплине, порядку, труду и долгу», – отметила Марина Ковтун и пожелала мурманской Нахимовке семь футов под килем.