Мурманской области нужен контроль Казначейства за расходованием средств в рамках реализации национальных проектов

Вчера в правительстве Мурманской области состоялась рабочая встреча с заместителем руководителя Федерального казначейства Станиславом Прокофьевым, который прибыл в Мурманск для проведения выездного заседания совета руководителей территориальных органов казначейства в Северо-Западном федеральном округе, Республике Крым и городе Севастополе.

Во время беседы была отмечена большая роль ведомства в системе контроля расходования средств в рамках реализации национальных проектов в Мурманской области. Именно за региональными управлениями Федерального казначейства закреплены полномочия по перечислению целевых межбюджетных трансфертов получателям бюджетных средств, в том числе и на реализацию нацпроектов.