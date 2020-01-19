Мурманской области прошли крещенские купания

В Мурманской области в Крещение Господне на мероприятиях, посвященных празднованию, с вечера и до самого утра спасатели, пожарные, инспекторы ГИМС и другие представители экстренных служб обеспечивают безопасность граждан, желающих пройти обряд духовного очищения.

В специально оборудованных для этого и согласованных администрациями муниципалитетов местах были установлены обогреваемые палатки для переодевания и пункты приёма пищи, где можно согреться горячим чаем.

Несмотря на то, что температура воздуха в эту ночь в ряде населённых пунктах региона была ниже -20 градусов, а юго-западный ветер достигал до 15 м/с, в омовении приняли участие тысячи северян.

Принял участие в праздничной церковной службе и окунулся в прорубь губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который выложил в Сети фотографии с этого мероприятии, подписав: «Всех с праздником! У нас -20 - настоящие крещенские морозы!».