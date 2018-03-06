Мурманской областной детско-юношеской библиотеке на 50-летие подарили новый автобус

Сегодня губернатор Марина Ковтун вручила Мурманской областной детско-юношеской библиотеке ключи от нового библиотечного автобуса.

Он стал подарком крупнейшей за Полярным кругом специализированной библиотеке для детей и юношества к её 50-летнему юбилею.

Библиотека исключительно востребована у жителей региона, ежегодно её посещает более 350 тысяч человек. Большой популярностью у юных северян также пользуется проект «Передвижная детская библиотека». Он позволяет обеспечить доступность информационных ресурсов, праздников книги в самых отдаленных уголках Кольского полуострова. За четыре года работы библиобуса состоялось 367 выездов в города и поселки региона.

Новый автобус «Mercedes-Benz Sprinter Classic», рассчитанный на 19 мест, соответствует всем стандартам безопасности, он будет использоваться для перевозки детей по территории Мурманской области. Автомобиль закуплен за счет средств государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» на 2014-2020 годы.

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека – наша гордость. Библиотека инновационная и постоянно развивается, нам очень бы хотелось, чтобы как можно больше детей приобщалось к книге. Поэтому библиотека поедет в самые отдалённые уголки нашей области», – сказала губернатор Марина Ковтун.