Мурманской облдуме не хватает общественной молодёжной палаты

Проект постановления «О положении об общественной молодёжной палате» принят за основу на сегодняшнем заседании комитета думы по законодательству и государственному строительству.

В нашем регионе первый «молодёжный парламент» был сформирован Мурманской областной думой четвертого созыва в декабре 2010 года и действовал в течение срока её полномочий. Мурманской областной думой 5 созыва молодёжный парламент не создавался.

Понимая важность вовлечение молодёжи Мурманской области в активную общественно-политическую деятельность, парламентарии шестого созыва предложили вернуться к такой форме работы законодателей с молодёжью.

– У нас будет возможность приобщить активную и неравнодушную молодежь к взаимодействию с органами государственной власти нашей области с целью обеспечения участия молодежи в социально-политической жизни региона, – подчеркнул председатель комитета Владимир Мищенко.

Также депутаты обсудили законопроект «О развитии казачества в Мурманской области». Он разработан в рамках концепции государственной политики в отношении российского казачества. Проект закона устанавливает правовые и организационные механизмы государственного регулирования развития казачества на территории Мурманской области, его взаимодействия с властью. Устанавливаются основные направления и меры государственной поддержки казачьих обществ.

Комитет рекомендовал думе поддержать данную инициативу в первом чтении.