Мурманской природоохранной прокуратурой приняты меры по факту возникновения облака промышленной пыли в Апатитах в начале июля 2017 года

Природоохранной прокуратурой проведена проверка по факту возникновения облака промышленной пыли в Апатитах в начале июля 2017 года. Установлено, что источником выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух – промышленной пыли, расположенным в непосредственной близости к городу Апатиты, является хвостохранилище акционерного общества «Апатит» (далее – АО «Апатит»).

В рамках проверки исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности АО «Апатит» выявлены нарушения названного законодательства при реализации мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий. При осуществлении уставной деятельности АО «Апатит» осуществляет эксплуатацию объекта размещения отходов – хвостохранилища, расположенного в Губе Белой озера Имандра, которое является одним из источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Фактически выброс загрязняющих веществ (пыление) осуществляется с участков пляжной зоны хвостохранилища, на которых не производится намыва хвостов и не проведена рекультивация, и площадки работы и проезды автотранспорта. При пылении пляжей хвостохранилища в атмосферу поступает пыль неорганическая.

В период с 30.06.2017 по 04.07.2017 в Апатитах были неблагоприятные метеорологические условиях 1 степени опасности, предупреждения о которых направлялись ФГБУ «Мурманское УГМС» в АО «Апатит».

В ходе прокурорской проверки установлено, что акционерным обществом «Апатит» при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий в нарушение ч. 1 ст. 34, ст. 39 Федерального закона «Об охране окружающей среды», ч. 3 ст. 19 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» не реализованы мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в целях обеспечения соблюдения нормативов качества окружающей среды.

По выявленным нарушениям действующего законодательства природоохранным прокурором в отношении должностного лица АО «Апатит» возбуждено производство об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ (нарушение законодательства в области несоблюдения экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к административной ответственности.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха руководителю управляющей компании АО «Апатит» внесено соответствующее представление, по итогам рассмотрения которого требования прокурора признаны обоснованными, приняты меры к устранению выявленных нарушений, ответственные должностные лица АО «Апатит» привлечены к дисциплинарной ответственности.