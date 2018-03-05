Мурманской таможней задержаны посылки с сильнодействующими веществами

Мурманской таможней возбуждены два уголовных дела за незаконное перемещение через границу сильнодействующих веществ с сокрытием от таможенного контроля.

В обоих случаях молодые мужчины – жители Мурманской области приобрели в Белоруссии через Интернет медицинские препараты с оформлением доставки международными почтовыми отправлениями. При получении владельцами в почтовом отделении посылки были задержаны сотрудниками Мурманской таможни и УФСБ России по Мурманской области. При вскрытии было установлено, что в них находились медицинские препараты. Всего изъято 320 таблеток «Turanabol», 200 таблеток «D2», 300 миллилитров жидкости в ёмкости с маркировкой «Pharma bold 300, Boldenone Undecylenate 300mg/ml» и 450 миллилитров жидкости в ампулах с маркировкой «Pharma mix 1, 450 mg/ml…e 1mL».

Согласно результатам проведенной экспертизы, обнаруженные в почтовых отправлениях, препараты являются сильнодействующими веществами и включены в список ограниченных в гражданском обороте и запрещенных к пересылке в международных почтовых отправлениях (постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 года № 964, пункт 2.1.1 статьи 15 Всемирной почтовой конвенции от 12 августа 2008 года, статья 22 Федерального закона РФ от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ /в редакции от 6 июня 2011 года/ «О почтовой связи»).

Как сообщает пресс-служба Мурманской таможни, россияне совершили преступление, предусмотренное частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконное перемещение через границу сильнодействующих веществ в крупном размере. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.