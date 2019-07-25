Мурманскстат приглашает на работу

Организационные способности, ответственность, свободное обращение с ПК и периферийными устройствами

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8152) 688-610, ежедневно, кроме выходных, перерыв на обед с 13 до 1345. Контактное лицо – Кузнецова Яна Сергеевна.