Мурманскстат приглашает на работу
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области приглашает активных и коммуникабельных людей для выполнения работ на условиях договора (контракта) гражданско-правового характера. Договор заключается ежемесячно.
Место работы: г. Мурманск, пер. Русанова, 10.
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Должность
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Период работы
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Требования к кандидатам
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Всероссийская перепись населения
2020 года
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Инструктор районного уровня
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Июль-декабрь
2019 года
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Организационные способности, ответственность, свободное обращение с ПК и периферийными устройствами
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Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8152) 688-610, ежедневно, кроме выходных, перерыв на обед с 13 до 1345. Контактное лицо – Кузнецова Яна Сергеевна.
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Выборочное наблюдение
состояния здоровья населения
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Бригадир-инструктор территориального уровня
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Июль-сентябрь
2019 года
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Организационные способности, ответственность, свободное обращение с ПК, планшетным компьютером и периферийными устройствами
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Инструктор территориального уровня
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Июль-сентябрь
2019 года
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Интервьюер
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Август
2019 года
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Знание планшетного компьютера, ответственность, работоспособность
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Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8152) 688-568, ежедневно, кроме выходных, перерыв на обед с 13 до 1345. Контактное лицо – Елфимова Наталья Васильевна.