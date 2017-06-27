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Мурманская область. Арктика27.06.17 08:15

Мурманскстат проводит выборочное статистическое наблюдение о качестве и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания

Во исполнение постановления правительства страны от 27 ноября 2010 года в Российской Федерации пройдёт выборочное федеральное статистическое наблюдение о качестве и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения, которое проводится один раз в два года.

Как сообщает Мурманскстат, полученные в ходе наблюдения сведения необходимы для разработки и оценки эффективности мер по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, государственных программ, направленных на обеспечение доступности и получения качественных услуг в сферах образования, медицинского и социального обслуживания для всех категорий населения, услуг в области содействия занятости населения.

По итогам последнего наблюдения, прошедшего в 2015 году, большинство опрошенных родителей, имеющих обучающихся детей, удовлетворены (полностью или не совсем) работой общеобразовательной организации в целом (в нашем регионе таких почти 89 процентов, в целом по России – 86 процентов). Подавляющее большинство удовлетворены организацией учебного процесса, качеством обучения и воспитательной работы, регулярностью и порядком организации внеучебных мероприятий, комфортностью и безопасностью пребывания в общеобразовательной организации. Вместе с тем, почти каждый третий совершенно не удовлетворён условиями пребывания для обучающихся с ограниченными возможностями, каждый шестой – организацией медицинского контроля и медпомощи, каждый седьмой – качеством питания.

Из общего числа респондентов в возрасте 16 лет и старше, занимавшихся поиском работы, больше половины (55 процентов) с этой целью обращались к знакомым и родственникам, 23 процента – непосредственно к работодателю, 38 процентов просматривали объявления в сети Интернет, а 22 процента – в СМИ. Только каждый третий обращался в государственную службу занятости населения. А 28 процентов опрошенных, не обратившихся в неё при поиске работы, считали, что центр занятости населения ничем не может помочь.

Из общего числа домохозяйств 29 процентов не удовлетворены работой поликлиники, к которой прикреплены (в целом по России – 14 процентов), их них 76 процентов – из-за длительности ожидания в очередях, 69 процентов – работой врачей-специалистов, 57 процентов – отсутствием необходимого оборудования и (или) лекарственных препаратов. Вместе с тем, отмечено почти полное отсутствие трудностей при вызове скорой медпомощи и оформлении в стационар. Домохозяйства, в которых были случаи госпитализации членов, в основном удовлетворены профессионализмом и отношением врачей стационаров к пациентам.

Подавляющее большинство опрошенных лиц старше трудоспособного возраста и/или инвалидов не нуждалось в постановке на учёт на социальное обслуживание.

В текущем году во всех субъектах Российской Федерации будет опрошено 48 тысяч домашних хозяйств, которые участвуют в выборочном обследовании бюджетов домашних хозяйств и регистрируют информацию о своих расходах. В Мурманской области интервьюеры методом обхода жилых помещений и заполнения анкет опросят 440 домохозяйств, проживающих в семи городах – Мурманске, Североморске, Оленегорске, Мончегорске, Апатитах, Кандалакше, Ковдоре, посёлке городского типа Умба и двух сельских населённых пунктах – Зверосовхозе и Туломе. Интервьюеры в обязательном порядке должны предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. Мурманскстат гарантирует, что все ответы, полученные от жителей области, останутся конфиденциальными и будут использованы исключительно для формирования официальной статистической информации.

 

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