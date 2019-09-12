Мурманскстат узнает, на что северяне тратят время по будням и в выходные

В рамках системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в сентябре-октябре 2019 года во всех субъектах Российской Федерации пройдёт выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением с охватом 45 тысяч домохозяйств. В Мурманской области стать участниками обследования с 7 сентября по 2 октября предложат 392 домохозяйствам.

Изучение бюджета времени имеет важное значение для оценки материального и культурного уровня жизни населения. Задачей проведения наблюдения является получение информации о затратах времени на выполнение различной деятельности в процессе трудовой (оплачиваемой) занятости, участия в образовательных программах, выполнения домашних обязанностей, ухода за детьми и их воспитания, проведения досуга и обеспечения полноценного отдыха.

Опрос и регистрация сведений о затратах времени проводятся на основании специальных форм (дневников и вопросников) для учёта деятельности в выходные и будние дни. Участникам обследования, включая детей в возрасте 10-14 лет, предстоит фиксировать свои основные и параллельные (второстепенные) действия в краткие интервалы времени. Респондентов также спросят о статусе их занятости, месте и условиях работы, образовании и состоянии здоровья. В целом по домохозяйству необходимо собрать сведения о его демографических характеристиках, условиях проживания, финансовом положении и участии в образовательных программах.

Проводят опросы интервьюеры Мурманскстата, которые при себе должны иметь официальное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. При возникновении каких-либо вопросов респонденты смогут позвонить в Мурманскстат для получения дополнительной информации о статнаблюдении по телефонам: (8152) 688-591, 688-609, +7-911-310-46-66.

Итоги наблюдения будут опубликованы на сайте Росстата www.gks.ru в целом по России с разбивкой на городскую и сельскую местность, а также по отдельным социально-демографическим группам населения. Полученные результаты предназначены для оценки эффективности мер государственной социальной и демографической политики.