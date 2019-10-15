Мурманскстат в октябре выпустит статистический сборник «Финансы организаций Мурманской области»

Сборник подготовлен на основе итогов обработки данных бухгалтерской (финансовой) отчётности зарегистрированных на территории региона и действовавших коммерческих и некоммерческих организаций – юридических лиц (без субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков, страховых организаций и пенсионных фондов) всех форм собственности, независимо от применяемого ими налогового режима.

В сборнике представлены сводные показатели за 2017 и 2018 годы, характеризующие имущество (активы, источники их формирования (капитал), оборачиваемость, рентабельность), финансовые результаты деятельности и состояние расчётов (выручку, прибыль, устойчивость, платёжеспособность, эффективность, кредиторскую задолженность и её оборачиваемость) организаций по видам экономической деятельности (указанным организациями в качестве основных), муниципальным образованиям области (муниципальным районам и городским округам), в сравнении с аналогичными показателями по регионам Северного экономического района.