Мурманску – 103!

Вчера, 5 октября, в заполярной столице прошли праздничные мероприятия, посвященные 103-й годовщине со дня основания города-героя Мурманска.

С самого утра стартовали спортивные соревнования, состоялись 84-й традиционный легкоатлетический пробег «Кола-Мурманск», 24-й массовый пробег «Мой Мурманск», 10-й юбилейный авто-мотопробег «Кола - Мурманск».

На главной площади города была организована выставка военной техники, представлена концертно-развлекательная программа, работал «Детский городок».

В этот день мурманчане и гости города смогли посетить корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, посмотреть показательные выступления группы высшего пилотажа ВКС России «Стрижи».

С приветственным словом к гостям и участникам акции обратились глава региона Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев.

«Очень знаменательно, что акция проходит в дни празднования годовщины основания города, потому что Мурманск, Мурманская область неразделимы с нашим мощным Краснознаменным Северным флотом», – сказал Андрей Чибис, подчеркнув, что тесное взаимодействие области и Северного флота гарантирует надежное обеспечение безопасности северных рубежей страны.

Александр Моисеев отметил, что связь между Мурманской областью и Северным флотом выдержала проверку на прочность и временем, и тяжелейшими испытаниями Великой Отечественной войны, и сегодня ее значение трудно переоценить.

В ходе торжественной части состоялась передача командующим Северным флотом Александром Моисеевым губернатору Андрею Чибису исторической копии Знамени Победы и знамени 596 стрелкового полка 122 стрелковой дивизии, принимавшего непосредственное участие в боях в Заполярье в годы Великой Отечественной войны. Состоялось награждение военнослужащих по контракту государственными, ведомственными и региональными наградами, ряду военнослужащих в ходе церемонии были вручены свидетельства на получение целевых жилищных займов. Кроме того, в этот день несколько десятков школьников впервые произнесли торжественную клятву юнармейца и получили неизменный атрибут – значки с символикой военно-патриотического движения.

Также Андрей Чибис и Александр Моисеев ознакомились с площадками акции: осмотрели экспозицию вооружения, военной и специальной техники воинских частей Северного флота, посетили мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту.

В Мурманске впервые состоялась информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту – твой выбор». Все желающие сегодня могли получить информацию о специфике военной службы по контракту, условиях приема, льготах и гарантиях. Кроме того, были открыты экспозиции военной техники и вооружения, развернута полевая кухня, прошли выступления творческих коллективов Северного флота и Центрального дома Российской Армии. Акция, приуроченная к 103-й годовщине образования Мурманска, развернулась сразу на нескольких площадках.

«Такая пропаганда военной службы, такая показательная пропаганда Северного флота – нашего старшего брата и товарища – это очень здорово», – отметил Андрей Чибис.

Ярким событием дня стала воздушная программа пилотажной группы «Стрижи». На фронтовых истребителях МиГ-29 летчики продемонстрировали фигуры высшего одиночного и группового пилотажа: «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест», «бочка», «крыло» и другие.

Ещё одна площадка акции была организована у Мурманского морского вокзала. Здесь была представлена экспозиция вооружения и военной техники армейского корпуса и соединения морской пехоты, а также открыты для посещения корабли Северного флота.

Вечером состоялся большой концерт с участием лучших творческих коллективов города и приглашенных гостей из Санкт-Петербурга. По окончании программы был запущен праздничный фейерверк.