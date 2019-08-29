Мурманску добавили ярких красок

Более 100 представителей молодёжи Мурманска задействованы в оформлении трансформаторных подстанций по всему городу. Превращение серых зданий в яркие арт-объекты проходит в рамках фестиваля «Комфортная городская среда».

– На сегодняшний день разукрашено восемь подстанций, забор у кинотеатра «Родина» и подпорная стена на улице Карла Маркса, – рассказал директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодежи» Леонид Мостовой. – Работы выполнены в разных стилях, но с одной идеей – сделать город красочнее. Уверен, мурманчане, вернувшись из отпусков, оценят такое преображение.

Напомним, фестиваль «Комфортная городская среда» стартовал в первый день лета. Мероприятие направлено на привлечение горожан к активному образу жизни, популяризацию культурного досуга и экологического воспитания.

До наступления холодов планируется разрисовать более 12 трансформаторных подстанций в разных частях города. Следующие на очереди объекты располагаются на улице Буркова и Ледокольном проезде.