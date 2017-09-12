Мурманскую область на Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка земли» представляет ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы

В июне в Москве прошла торжественная церемония открытия Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка земли». Идея фестиваля - объединить академическую и этническую музыку.

В рамках открытия фестиваля был дан старт открытому интернет-отбору, который продлится до 1 октября 2017 года. В нем принимают участие конкурсанты со всей страны. Мурманскую область представляет заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Репертуар коллектива разнообразен: это обработки русских народных песен и романсов, произведения о северном крае, написанные Владимиром Ковбасой.

Участник, набравший наибольшее количество голосов, войдет в состав финалистов конкурса. Поддержать коллектив можно, проголосовав за него на официальном сайте Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка земли».