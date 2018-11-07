Мурманскую область покидают северяне старше трудоспособного возраста

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, сокращение численности женщин репродуктивного возраста по-прежнему влияет на снижение рождаемости в Мурманской области в текущем году. По предварительным данным за восемь месяцев этого года в регионе родилось 4894 ребёнка, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (5262 ребёнка). Коэффициент рождаемости составил 9,8 родившихся на 1000 населения против 10,4 в 2017 году. Системные меры в сфере здравоохранения на фоне старения населения региона сдерживали негативную динамику показателей смертности. Число умерших составило 5 754 человека против 5 600 человек в январе-августе 2017 года, общий коэффициент смертности - 11,5 умерших на 1000 населения против 11,1 в 2017 году.

В январе-августе текущего года в Мурманской области отмечена естественная убыль населения области, которая составила 860 человек (в аналогичном периоде 2017 года – 338 человек). Коэффициент естественной убыли населения сложился в размере 1,7 человека на 1000 населения (в январе-августе 2017 года – 0,7).

В регионе по-прежнему сохранялась миграционная убыль населения, которая за восемь месяцев т.г. составила 2405 человек (в январе-августе 2017 года – 1890 человек). По возрастному составу в структуре миграционной убыли населения просматривается рост доли оттока населения старше трудоспособного возраста.