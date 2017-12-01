С 4 по 6 декабря Мурманскую область посетят представители туристического бизнеса из Вьетнама. Рекламный тур инициирован Национальным туристическим офисом Российской Федерации «Visit Russia Asia».

«Visit Russia Asia» является официальным представителем Федерального агентства по туризму (Ростуризм) в Юго-Восточной Азии и объединяет следующие страны: Вьетнам, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Корея. Из указанных стран рынок Вьетнама является одним из самых перспективных – за 2016 год турпоток из Вьетнама в Россию увеличился на 22%.

Туроператоры Вьетнама высказали заинтересованность в отправке туристических групп в Мурманск в зимний период.

В ходе рекламного тура гости посетят Териберку, отправятся на «охоту» за Северным сиянием, пообщаются с северными оленями и хаски, а также посетят Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин».