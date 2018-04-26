Мурмашинские школьники побывали в гостях у спецназа УФСИН

Ученики 9-го класса школы №1 посёлка Мурмаши побывали с экскурсией на базе отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области.

Мурмашинских школьников ознакомили с условиями службы и быта бойцов спецназа. Традиционно у юных посетителей большой интерес вызвала выставка образцов современного стрелкового оружия, имеющегося в распоряжении ОСН УФСИН, а также бронеавтомобиль «Выстрел».

После демонстрации видеофильма о служебных буднях и командировках боевого подразделения сотрудники ОСН рассказали ребятам об особенностях службы в УИС, о жёстких требованиях к претенденту и серьёзных отборочных испытаниях при поступлении на службу в спецназ. Во время беседы школьники узнали также и о перспективах обучения в ведомственных вузах ФСИН России.