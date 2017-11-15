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Мурманская область. Арктика15.11.17 11:52

Мурмашинские вымогатели «прессовали» 18-летнего северянина

В органы внутренних дел за помощью обратился 18-летний житель п.Мурмаши. По словам молодого человека, в отношении него было совершено вымогательство денег и ценных вещей.

Полицейскими установлено, что преступные действия в отношении потерпевшего совершались по месту жительства в квартире по ул. Мисякова. Он впустил в свою квартиру двух граждан, которые представились «защитниками» девушки из числа общих знакомых. Злоумышленники объяснили потерпевшему, что он нелицеприятно высказывался в её адрес, поэтому теперь должен заплатить за моральный ущерб сумму в размере 150 тысяч рублей. Один из подозреваемых ударил юношу кулаком и металлической палкой. Под угрозой применения дальнейшего насилия злоумышленники заставили его отдать денежные средства в сумме 47,5 тысячи рублей и отобрали два мобильных телефона общей стоимостью 50 тысяч рублей.

Заявитель рассказал также сотрудникам уголовного розыска, что его заставили составить расписку на оставшуюся сумму долга. Опасаясь за своё здоровье и физическое состояние, он на следующий день сам связался с подозреваемыми и предложил в качестве расчёта передать им ноутбук и мотоцикл.

Полицейскими в ходе оперативно-разыскных мероприятий в качестве подозреваемых были установлены двое безработных местных жителей 1983 и 1997 года рождения. Оба ранее были многократно судимы за корыстно-насильственные преступления. Как позже выяснилось, один из злоумышленников подозревается также в краже у потерпевшего дорогостоящих наручных часов.

Задержанные пояснили, как возник преступный умысел. В небольшом посёлке многие знали, что у парня появилась крупная сумма, которую он с лёгкостью тратит.  Деньги в сумме около полмиллиона рублей ему якобы достались от бабушки.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сотрудникам полиции удалось изъять часть похищенного, оно будет возвращено законному владельцу. По факту следователем отдела полиции ОМВД России по Кольскому району  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

 

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